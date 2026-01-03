Зеленский готовит преемника или устраняет конкурента: политолог о скрытом смысле назначения Буданова

Кирилл Буданов. / © Associated Press

Реклама

Назначение главы разведки Кирилла Буданова на должность главы ОП — это достаточно логичный и достаточно сильный шаг с точки зрения интересов президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

«Это позитив с точки зрения имиджа. Президентский штаб возглавит герой войны, человек с преимущественно положительной репутацией. Это адекватно условиям войны, особенно ее нынешнему этапу», — отмечает эксперт.

Реклама

Он называет Буданова «авторитетной и сильной фигурой, контролирующей одну из самых мощных спецслужб в стране». Именно поэтому это назначение, считает Фесенко, будет восприниматься не просто как восстановление, а даже как усиление влияния президента Зеленского в системе власти. Ведь противники главы государства «делали ставку как раз на значительное ослабление его влияния».

«По всей вероятности, что под руководством Буданова Офис президента Украины может неформально и неофициально превратиться в центральную военную администрацию Украины. А вот как это повлияет на сам Офис и на отношения с другими государственными институтами, — это открытый вопрос», — подчеркнул политолог.

Фесенко отметил, что возникли две версии этого назначения. Первая — президент готовит своего преемника и «гаранта собственной безопасности уже сейчас и после ухода с поста главы государства».

«Однако для предстоящих соревнований за пост президента Украины статус руководителя ОП является не лучшей площадкой. Ни один человек после этого поста не сделал успешной политической карьеры в Украине. Может, Буданов станет исключением из этого правила?», — отметил эксперт.

Реклама

Другая — противоположная версия заключается в том, что таким образом Зеленский нейтрализует потенциального конкурента в борьбе за пост президента.

«Но главным потенциальным конкурентом для Зеленского на предстоящей президентской гонке является не Буданов, а Залужный. В любом случае для президента назначения Буданова руководителем ОП является логичным шагом», — отмечает Вадим Фесенко.

Напомним, The New York Times выдвинуло свою версию, почему Зеленский избрал Буданова новым руководителем ОП. В частности, издание акцентирует внимание на том, что глава ГУР имеет давние и глубокие связи с силовыми структурами США. Задолго до начала полномасштабного вторжения он был встроен в процессы сотрудничества с американской разведкой.