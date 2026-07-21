- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1069
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский готовит замену Сырскому: источники BBC раскрыли детали о назначении главкома
Стало известно, по каким критериям Зеленский будет выбирать нового главнокомандующего Вооруженными силами.
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает определяться с кандидатурой нового главнокомандующего ВСУ — взамен Александру Сырскому.
Об этом сообщает издание BBC News Украина со ссылкой на источники, осведомленные в ситуации вокруг этих кадровых изменений.
«По моему мнению, это вопрос ближайшей недели», — рассказал один из собеседников из властной команды.
По данным источников, действующий главком Александр Сырский «не скрывает разочарования из-за такого развития событий».
В то же время собеседники издания говорят, что на Банковой при принятии решения относительно нового его преемника будут учитываться несколько ключевых критериев:
не допустить какого-либо падения фронта;
продолжить кампанию медзабастовок и дипзабастовок;
обладать достаточной личной силой, чтобы контролировать процессы в армии.
Впрочем, в Офисе президента пока избегают каких-либо разговоров о конкретном кандидате на должность нового главнокомандующего. Даже неофициально собеседники не называют возможного преемника Александра Сырского.
Замена Сырского — что известно
Несколько дней назад FT сообщило о тайные встречи Владимира Зеленского с командирами, которые могут быть кандидатами в должность главкома. Издание отмечало, что решение о возможной смене руководства армии могут быть приняты только при наличии кандидата, способного обеспечить непрерывное управление войсками на более чем 1200-километровой линии фронта.
В то же время Bloomberg со ссылкой на собственные источники пишет о том, что среди наиболее вероятных кандидатов в должность есть командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый. Впрочем, рассказали источники, в списке возможных кандидатов находятся 11 человек.
Между тем советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин призвал не ждать срочных кадровых решений и назначения в ВСУ.