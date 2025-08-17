Зеленский готовится к новой встрече с Трампом: кого Киев предпочел бы избежать

Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс / © Владимир Зеленский

Высокопоставленный украинский чиновник считает, что предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Белый дом может состояться в более конструктивной атмосфере, если на нем не будет вице-президента США Джей Ди Венса.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко в комментарии Newsweek.

По его словам, во время предварительной встречи Зеленского с Дональдом Трампом в феврале Вэнс провоцировал украинского лидера и резко критиковал его перед камерами. В частности, вице-президент сказал:

“Выражай благодарность Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну”.

Этот визит стал одним из самых острых моментов в отношениях Киева с администрацией Трампа. Теперь, подчеркнул Мережко, Зеленский сделал выводы и будет стараться сохранять максимально дипломатический тон.

Он также подчеркнул, что ситуация может быть менее напряженной, если рядом с Зеленским в Вашингтон приедут европейские союзники.

Ожидается, что на встрече примут участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как пишет Politico, присутствие европейских лидеров может стать ключевым фактором для укрепления позиций Украины в переговорах, ведь ЕС стремится сохранить влияние в мирном процессе, ныне находящемся под доминированием США.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказал, чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа.