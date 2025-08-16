Зеленский готовится к поездке в США: назначена встреча "коалиции желающих"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон

Ключевые европейские союзники Украины проведут встречу с президентом Владимиром Зеленским в воскресенье, 17 августа, перед его визитом в Белый дом , запланированный на понедельник.

Об этом пишет CNN.

Издание ссылается на сообщение Елисейского дворца, подтверждающее, что встреча «коалиции желающих» — основных европейских союзников Украины — состоится завтра в формате видеоконференции.

В видеоконференции, которая начнется в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву), примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Это будет уже вторая за неделю встреча коалиции, которая была создана с целью предоставления Украине гарантий безопасности после прекращения боевых действий.

Напомним, эксминистр обороны Британии назвал риски для Зеленского во время визита в Вашингтон. Бен Уоллес считает, что Трамп может «наброситься» с обвинениями на украинского президента, как это уже было в феврале этого года.