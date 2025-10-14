Зеленский готовится к разговору с Трампом: о чем будут говорить президенты

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / Архивное фото / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский подробно готовится к запланированному разговору с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства провел ряд совещаний с военным руководством, Министерством иностранных дел, а также министром энергетики и руководителем «Нефтегаза», чтобы проработать все аспекты переговоров и обеспечить «настоящее усиление» Украины.

Об этом говорится в вечернем обращении президента к стране во вторник, 14 октября.

Ключевые темы

Владимир Зеленский сообщил, что некоторые вещи уже были обсуждены с Дональдом Трампом, и уже наметились контуры будущих решений.

«Мы обсудили с Президентом Трампом уже определенные вещи — есть контуры решений, которые могут помочь, — по «петриотам», по поводу «томагавков», это очень важно, и некоторое другое оружие. Важно чувствительные вещи обсудить нам лично — по телефону всего не скажешь», — подчеркнул президент.

Ключевой задачей на переговорах остается противовоздушная оборона и устойчивость украинских городов и общин, а также «принуждение России к миру». Глава государства подчеркнул, что для Украины важно лидерство Америки и личное лидерство президента США.

"У нас есть четкое видение того, как шаги Америки, шаги Европы, других наших партнеров, наши шаги здесь, в Украине, могут приблизить завершение войны", - заявил Зеленский.

Импульс к миру

Президент Зеленский отметил, что в мире появился "очень сильный импульс к миру" после договоренностей, достигнутых для Ближнего Востока. Он считает, что успех на Ближнем Востоке доказывает, что "Россию действительно можно дожать до прекращения агрессии".

«Фактически именно Россия сейчас остается основным источником глобальной нестабильности – глобальным источником войны. Прикрутить этот источник нужно. Мы знаем как», - заявил Президент.

Украина планирует также встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний.

