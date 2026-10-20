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Зеленский готовится к встрече с Уиткоффом: кто вошел в переговорную команду
Буданов, Умеров и топ-чиновники Офиса президента будут представлять Украину на переговорах в Норвегии.
Вместе с президентом Владимиром Зеленским в переговорах в Норвегии примут участие ключевые украинские чиновники.
Об этом «РБК-Украина» сообщил информированный источник.
По данным собеседника, переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и европейскими представителями запланированы на 20 октября. Встреча должна пройти ориентировочно во второй половине дня.
В команду вошли:
руководитель Офиса президента Кирилл Буданов,
глава Службы внешней разведки Рустем Умеров,
первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица,
заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
Переговоры с Уиткоффом — что известно
Ранее издание Reuters сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер на этой неделе могут приехать в Норвегию для переговоров по завершению войны. К встрече должен присоединиться президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, про сроки не сообщалось.
В то же время Axios проинформировало, что встреча запланирована на 20 октября. По данным источников, после Осло Уиткофф планирует посетить Россию, где встретится с диктатором Владимиром Путиным. Американский политик должен представить "фюреру" Кремля наработанные идеи.