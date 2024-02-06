Зеленский хочет новую топ-команду, "думающую, что мы можем победить" – The Times

По оценкам политолога, увольнение Залужного было бы чрезвычайно непопулярным среди военных и гражданских. Кроме того, такой шаг может сделать его соперником на президентских выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что он находится на пороге увольнения чрезвычайно популярного главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в рамках радикальной смены чиновников. Это шаг, который, вероятно, разозлит многих в армии.

Об этом пишет британское издание The Times.

Зеленский – об увольнении Залужного

"Нужна перезагрузка, новое начало", – сказал Зеленский итальянскому медиа Rai News, комментируя слухи о том, что он собирается заменить Залужного.

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"Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену целого ряда высших чиновников, а не только в определенном секторе, например в военном", — сказал глава государства.

Зеленский добавил: "Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, уверенные в победе. Мы не можем падать духом, подводить себя, мы должны обладать правильной положительной энергией". Он не назвал имена других чиновников, которых планирует заменить.

Издание обратило внимание, что согласно опросам Киевского международного института социологии, несмотря на неудачное летнее контрнаступление, Залужный пользуется наибольшим доверием в Украине с рейтингом чуть более 90%. На втором месте – Зеленский с показателем 77%. Также, по данным КМИС, около 75% украинцев не одобряют увольнение Залужного. Только 2% приветствовали бы такое решение.

Авторы публикации напомнили, что Зеленский вызвал Залужного на встречу на прошлой неделе, чтобы предложить ему подать в отставку, а не быть уволеным. Говорят, что генерал ответил, что примет увольнение, но не уйдет в отставку.

Президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный / Фото: Офис президента Украины

"Разрыв между Зеленским и Залужным стал открытым в ноябре, когда генерал сказал The Economist, что война зашла в тупик. Спикер Офиса президента заявил национальному телевидению, что комментарий вызвал "панику" среди западных союзников Украины. Считается, что Зеленский также враждует с Залужным из-за сообщения, что армия нуждается в полумиллионе новых призывников", – говорится в статье.

Замена Залужного была бы чрезвычайно непопулярна

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что замена Залужного почти через два года полномасштабной войны была бы чрезвычайно непопулярна среди военных и гражданских. Однако, по его словам, в армии понимают, что любой серьезный вызов Зеленскому сыграет на руку России.

"Я не ожидаю военного переворота. Украинские военные достаточно дисциплинированы и понимают, что восстание во время войны чревато военным поражением. Кроме того, не все военачальники поддерживают Залужного. Но будет сильное недовольство и в армии, и в обществе", — рассказал Фесенко.

Издание отметило, что многие сомневаются, что любая замена будет лучше Залужного.

"Какой новый подход и кто его обеспечит? Я не вижу, кто бы предложил совсем другую стратегию и заставил ее работать", – написал в соцсети X украинский военный корреспондент Илья Пономаренко.

The Washington Post со ссылкой на официальные лица США на прошлой неделе сообщила, что украинское правительство сообщило Белому дому о своем решении уволить Залужного. Американские чиновники сказали, что Вашингтон не высказывал своих возражений или согласия.

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В то же время , украинские войска у линии фронта в Донецкой области опасаются внезапной смены военного руководства страны.

"Это увольнение сейчас было бы неуместным, поскольку на поле боя вы не меняете командиров", – сказал в комментарии Reuters солдат с позывным "Тигр".

Другой боец сказал, что неправильно винить Залужного в провале украинского контрнаступления.

В публикации указано, что лучшей заменой Залужного считается глава ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Однако у него нет опыта командования столь большой силой, и некоторые сообщения предполагают, что он не захочет взять эту роль.

Украинские СМИ 5 февраля сообщали, что Зеленский также может заменить начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала / Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Увольнение Залужного может сделать его соперником на президентских выборах

"Увольнение Залужного может сделать его соперником на президентских выборах. Хотя Залужный не продемонстрировал никаких признаков наличия у него политических амбиций, критики Зеленского видят в нем возможную замену президенту", – отмечается в статье.

По мнению Фесенко, в случае увольнения Залужного вокруг него начнет формироваться широкая коалиция оппозиционных сил.

"Он приобретет неформальный статус политической альтернативы Зеленскому и будущего кандидата на пост президента. По всей вероятности, оппозиция даже во время войны начнет поднимать вопрос о необходимости президентских и парламентских выборов", — предположил политолог.

К слову, 5 февраля министер по делам ветеранов Юлия Лапутина написала заявление на отставку. Вечером того же дня Зеленский анонсировал шаги перезагрузки, "которые справятся с существующими проблемами в этой сфере (политики в отношении ветеранов – ред.) и придадут уверенности нашим людям".

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