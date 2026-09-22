Зеленский хочет привлечь Си Цзиньпина к мирным переговорам с РФ

Зеленский призвал Трампа привлечь Пекин для давления на Москву / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа привлечь китайского лидера Си Цзиньпина к мирным переговорам с РФ.

Об этом глава государства сказал после переговоров с Дональдом Трампом.

Реклама

Зеленский объяснил, что не уверен в готовности россиян к переговорам. Поэтому для давления на Москву он предлагает привлечь не только США и европейцев, но Китай.

Реклама

«Он (Трамп — Ред.) хочет остановить войну… Завтра президент Трамп встретится с лидером Китая. Я откровенно сказал президенту (Трампу — Ред.), что если он также привлечет президента (Китая Си Цзиньпина — Ред.), то повлияет на Путина», — сказал он.

Также Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп в конце концов применит «адские санкции» против РФ, которые предусматривает громкий закон Грэмма, одним из соавторов которого был покойный американский сенатор Линдси Грэм.

По мнению Зеленского, если Путин не продемонстрирует реальные шаги к деэскалации, то потребуется «применить этот инструмент».

Напомним, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Путин хочет завершить войну.

Реклама

Зеленский в свою очередь заявил, что готов в любое время сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

Новости партнеров