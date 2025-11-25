Зеленский хочет встретиться с Трампом в День благодарения, чтобы согласовать мирный план — Axios

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский стремится встретиться с президентом США Дональдом Трампом «как можно скорее» — возможно, даже во время американского праздника Дня благодарения на этой неделе, чтобы окончательно согласовать общую позицию по окончании войны. Хотя США и Украина согласовали большинство аспектов плана , Зеленский хочет обсудить самый болезненный вопрос — территориальные уступки — только лично с Трампом.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Axios.

Территория — единственное существенное расхождение

Андрей Ермак подчеркнул, что 19-пунктный план мира (сильно модифицированный начальный 28-пунктный документ) в целом отвечает интересам Украины и уважает ее «красные линии» во всем, кроме территорий.

Первоначальный 28-пунктный план обещал России дополнительную территорию, кроме оккупированных земель, что вызвало резкую негативную реакцию Киева и его союзников. По словам Ермака, это единственное «существенное расхождение», которое должны преодолеть президенты. Он видит символическое значение в том, чтобы провести встречу именно в День благодарения, который является одним из главных праздников американцев.

«Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что… это поможет президенту Трампу продолжить его историческую миссию по завершению этой войны», — сказал Ермак.

"Исторические" гарантии безопасности

Ермак подчеркнул, что в новом проекте существенно доработаны гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине США и их европейскими союзниками.

«Я думаю, это выглядит очень надежно. Я думаю, это историческое решение президента Трампа и Соединенных Штатов предоставить эти сильные гарантии безопасности, которых у Украины никогда не было раньше», — сказал он, добавив, что гарантии будут «юридически обязательными».

В то же время, Ермак призвал «забыть о 28 пунктах» первоначального плана, поскольку это уже «прошлое». Хотя Украина не откажется от своего конституционного стремления к НАТО, Ермак признал, что реальность не совпадает с желанием стать частью Альянса.

"Мы живем в реальности, мы не в НАТО", - отметил Андрей Ермак.

Напомним, на фоне дипломатического прогресса, достигнутого в Женеве, представители США и России провели новые переговоры в Абу-Даби по поводу завершения войны в Украине, где был представлен обновленный «мирный план Трампа».