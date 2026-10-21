Зеленский хочет вынести мирное соглашение с Россией на референдум: детали

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Любое мирное соглашение с Россией должно быть вынесено на референдум в Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в программе Fox&Friends. Его слова приводит Bloomberg.

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По его словам, украинский народ должен иметь право голоса в решении, которое может повлечь за собой потерю территорий.

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«Конечно мы можем поддержать или не поддержать это соглашение. Но прежде ее должна поддержать только одна нация: украинский народ, потому что это наши потери», — сказал Зеленский.

Кроме того, в интервью Fox Зеленский заявил, что Украина согласится на заморозку войны с Россией по линии фронта. Также он подчеркнул, что Украине нужно возвращение на родину около 9,5 млн наших граждан.

Напомним, 20 октября в Осло прошли переговоры представителей Украины, Европы и США.

Сегодня, 21 октября, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в Санкт-Петербурге провел переговоры с диктатором Путиным. Во время встречи Виткофф заискивал к дикатору и выразил надежду, что Путин рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров по войне в Украине.

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