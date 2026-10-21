ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1261
Время на прочтение
1 мин

Зеленский хочет вынести мирное соглашение с Россией на референдум: детали

Любое мирное соглашение с Россией должна поддержать только одна нация: украинский народ, потому что это наши потери, заявил Зеленский.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Любое мирное соглашение с Россией должно быть вынесено на референдум в Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в программе Fox&Friends. Его слова приводит Bloomberg.

По его словам, украинский народ должен иметь право голоса в решении, которое может повлечь за собой потерю территорий.

«Конечно мы можем поддержать или не поддержать это соглашение. Но прежде ее должна поддержать только одна нация: украинский народ, потому что это наши потери», — сказал Зеленский.

Кроме того, в интервью Fox Зеленский заявил, что Украина согласится на заморозку войны с Россией по линии фронта. Также он подчеркнул, что Украине нужно возвращение на родину около 9,5 млн наших граждан.

Напомним, 20 октября в Осло прошли переговоры представителей Украины, Европы и США.

Сегодня, 21 октября, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в Санкт-Петербурге провел переговоры с диктатором Путиным. Во время встречи Виткофф заискивал к дикатору и выразил надежду, что Путин рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров по войне в Украине.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie