Зеленский хочет высадить в Украине 1 млрд деревьев за три года: подписан указ

Целью нового проекту является увеличение в Украине площади лесов на 1 миллион гектаров.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о запуске проекту "Зелена країна". В рамках этой программы за три года в Украине должны высадить миллиард деревьев.

Об этом глава государства сообщил 7 июня во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экология".

Также читайте Как Карпаты "лысеют": появились фото тотальной вырубки лесов "Мы начинаем проект" Зеленая страна ". Это не политический, а чисто экологический проект для природы и окружающей среды. Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель — за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы стремимся высадить в Украине 1 млрд деревьев. Соответствующий указ о старте этой программы я хочу подписать именно здесь на нашей встрече ", — заявил Зеленский.

Также президент отчитался о внедрении новых правил продажи древесины, которые должны ликвидировать серый рынок. По его словам, в Украине прозрачно, онлайн должно реализоваться 100 процентов необработанной древесины.

"Первые шаги на этом пути уже принесли свои результаты. Это плюс 1 млрд доходов государственных лесхозов только за первый квартал года", — отметил Зеленский.

Во время пресс-конференции после своего выступления гарант заявил, что Украине уже удалось ликвидировать системную незаконную вырубку лесов.

"Как система это полностью остановлено — и с точки зрения перевозки через таможню, и с точки зрения вырубки леса в Карпатах. Единичных случаев много. Являются ли это отдельные крупные компании? К сожалению, этим и правоохранители занимались, и правоохранители крышевали. Сейчас я считаю, такого системного уже нет", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Отметим, как подсчитали журналисты, миллиард деревьев за три года это:

333333333 дерева в год;

27777777 в месяц;

926000 в день;

38580 в час;

643 в минуту;

более 10 деревьев в секунду.

Напомним, Зеленский подписал закон о запрете использования пластиковых пакетов, который парламент принял 1 июня. Документ регулирует оборот пластиковых пакетов в Украине.

При использовании: сверхлегких пластиковых пакетов; легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм и оксоразлагающихся (оксобиоразлагающихся) пластиковых пакетов. Кроме того, на каждом пластиковом пакете должна быть маркировка. Впрочем, запрещены отметки "био", "биопакеты", "биоразлагаемые", если это не соответствует установленным требованиям.

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