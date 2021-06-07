Зеленский хочет высадить в Украине 1 млрд деревьев за три года: подписан указ

Целью нового проекту является увеличение в Украине площади лесов на 1 миллион гектаров.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о запуске проекту "Зелена країна". В рамках этой программы за три года в Украине должны высадить миллиард деревьев.
Об этом глава государства сообщил 7 июня во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экология".
Также президент отчитался о внедрении новых правил продажи древесины, которые должны ликвидировать серый рынок. По его словам, в Украине прозрачно, онлайн должно реализоваться 100 процентов необработанной древесины.
"Первые шаги на этом пути уже принесли свои результаты. Это плюс 1 млрд доходов государственных лесхозов только за первый квартал года", — отметил Зеленский.
Во время пресс-конференции после своего выступления гарант заявил, что Украине уже удалось ликвидировать системную незаконную вырубку лесов.
"Как система это полностью остановлено — и с точки зрения перевозки через таможню, и с точки зрения вырубки леса в Карпатах. Единичных случаев много. Являются ли это отдельные крупные компании? К сожалению, этим и правоохранители занимались, и правоохранители крышевали. Сейчас я считаю, такого системного уже нет", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Отметим, как подсчитали журналисты, миллиард деревьев за три года это:
- 333333333 дерева в год;
- 27777777 в месяц;
- 926000 в день;
- 38580 в час;
- 643 в минуту;
- более 10 деревьев в секунду.
Напомним, Зеленский подписал закон о запрете использования пластиковых пакетов, который парламент принял 1 июня. Документ регулирует оборот пластиковых пакетов в Украине.
При использовании: сверхлегких пластиковых пакетов; легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм и оксоразлагающихся (оксобиоразлагающихся) пластиковых пакетов. Кроме того, на каждом пластиковом пакете должна быть маркировка. Впрочем, запрещены отметки "био", "биопакеты", "биоразлагаемые", если это не соответствует установленным требованиям.