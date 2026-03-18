Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский планировал лично продемонстрировать и подарить президенту США Дональду Трампу iPad, позволяющий отслеживать ход войны в режиме реального времени. Это должно было состояться на Мюнхенской конференции по безопасности, куда Трамп не прилетел.

Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на слова Зеленского в интервью для него.

"Я честно говоря хотел подарить его Трампу… в Мюнхене. Почему? Потому что на своем iPad я могу сразу видеть, какие атаки происходят — дроны, ракеты и т.д. — что мы перехватываем в режиме реального времени, а также сколько стоит один километр нашей земли в любой момент. Сколько российским солдатам стоит один километр оккупированной земли», — цитирует Миллер президента Украины.

Впрочем, американский лидер не посетил Мюнхенскую конференцию, поэтому продемонстрировать планшет не удалось.

Заметим, что во время выступления в парламенте Великобритании 17 марта Зеленский рассказал, что он вместе с военным руководством пользуется планшетами iPad, которые позволяют в режиме реального времени следить за событиями на фронте. Одно из таких устройств он передал в подарок королю Чарльзу III.

Президент подчеркнул, что этот iPad является «доказательством того, что развитие систем безопасности может происходить быстрее и стоить дешевле, чем старые оборонные системы». По его словам, планшет оснащен специальным программным обеспечением, которое позволяет контролировать ситуацию в сфере безопасности непосредственно на местах.

Зеленский уточнил, что такие устройства есть не только у него, но и у премьер-министра, министра обороны и представителей высшего военного командования Украины. Благодаря этому можно получать полную картину событий как в тылу, так и на передовой, в частности отслеживать перемещения вдоль линии фронта. Все изменения фиксируются и доступны для проверки за любой период.

Кроме этого, президент продемонстрировал на iPad последствия массированной российской атаки в ночь на 14 марта, когда РФ применила почти 500 средств воздушного нападения.

Карта российской атаки по Украине 14 марта на iPad, изображение с которого Владимир Зеленский показал во время выступления в британском парламенте / © скриншот с видео

Напомним, Зеленский уже однажды показывал Трампу карты с фронта Украины, но бумажные. Произошло это во время встречи в октябре 2025 года и событие было не слишком приятным. FT информировало, что встреча прошла крайне напряженно и сопровождалась криками и спорами. Трамп эмоционально перебивал Зеленского, отбрасывал карты фронта и повторял тезисы президента РФ Владимира Путина, призывая уступить всю Донецкую область. Глава Белого дома заявлял, что Украина проигрывает, и если Зеленский не примет условия Кремля, Россия его «уничтожит».