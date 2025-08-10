Зеленский и Алиев обсудили коммуникацию с США: о чем говорили

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили коммуникацию с США и европейскими странами по миру, а также договорились о дальнейшем развитии энергетического сотрудничества.

По словам Зеленского, он поздравил Алиева и народ Азербайджана с договоренностями, достигнутыми с Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа. Эти договоренности, по его мнению, создают предпосылки для продолжительного мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

"Мир очень положительно воспринял трехстороннюю встречу в Вашингтоне. Надеемся, все сработает", - отметил Зеленский.

Президент Украины проинформировал Алиева о контактах Киева с международными партнерами. Он подчеркнул, что все стороны настроены на реальное завершение войны и эффективную дипломатию, а также обсудил ключевые принципы, способные приблизить мир.

Отдельной темой стало энергетическое сотрудничество Украины и Азербайджана. Зеленский сообщил о достигнутых результатах и договоренности работать над ее расширением. Он также рассказал о российских ударах по украинским энергетическим объектам, назвав их попыткой заблокировать энергетические маршруты, важные для независимости Украины и Европы.

"Делаем все для защиты нашей страны и людей", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве США заключили мирное соглашение.