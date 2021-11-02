Зеленский и Байден поговорили на климатическом саммите в Глазго: что обсудили лидеры обеих стран

Зеленский и Байден поговорили на климатическом саммите в Глазго: что обсудили лидеры обеих стран

Они поздоровались рукопожатием.

Владимир Зеленский в Глазго, где проходит климатическая конференция, пообщался с президентом США Джо Байденом. Лидеры обеих стран обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Об этом президент Украины сообщил в своем Twitter.

"В ходе разговора с президентом США в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", — написал Зеленский и добавил фотографию, на которой лидеры обоих государств пожимают руки.

При разговоре с @POTUS в Glasgow, здравоохранение в Донбах было обсуждалось. continues to support territorial integrity and reforms in. pic.twitter.com/ni4YTkDZV2 – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Напомним, что в шотландском Глазго сейчас проходит климатическая конференция COP26. Всего на климатический саммит съехались лидеры 120 стран мира. Государства должны договориться, как предотвратить катастрофическое глобальное потепление. Участвует в конференции лидеров и президент Украины Владимир Зеленский. Ведь изменения климата особенно жестко могут сказаться на Украине. А украинская промышленность требует радикальной модернизации, чтобы стать современной и зеленой.

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