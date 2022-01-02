Зеленский и Байден проведут переговоры: о чем будут говорить и почему это важно

Точное время переговоров пока неизвестно.
В воскресенье, 2 января, президент США Джо Байден проведет телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Об этом сообщили в Белом доме и официально подтвердил президент Зеленский.
По данным Белого дома, Байден поговорит с Зеленским, чтобы поддержать территориальную целостность и безопасность Украины. Также президенты побеседуют о наращивании российских военных на украинских границах.
Владимир Зеленский добавил, что темой разговора станет координация шагов Вашингтона и Киева ради мира в Украине и безопасности в Европе.
Переговоры между президентом США и Украины пройдут после разговора 30 декабря Джо Байдена и лидера страны-агрессора Владимира Путина. В Кремле требуют от США "гарантий безопасности", одним из пунктов которых является то, что Украина не вступит в НАТО. Джо Байден в разговоре с президентом страны-агрессора отметил, что "России не разрешат двигаться по Украине".
"Я четко дал понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то шаги, если он пойдет в Украину, мы введем строгие санкции. Мы вместе с нашими союзниками по НАТО увеличим наше присутствие в Европе. За это придется заплатить большую цену", — сказал он.
Напомним:
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Президент Джо Байден разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава американского государства призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли скоординировали свои действия в случае новой агрессии России против Украины.
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Ранее российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
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Также президенты России Владимир Путин и США Джо Байден договорились, что переговоры по безопасности состоятся в Женеве в январе.
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