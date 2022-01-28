Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор: что известно

Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор: что известно

Глава украинского государства поблагодарил за соответствующую помощь, оказываемую США, в частности в виде оборонительного летального оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Глава Украинского государства выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Джозефу Байдену за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии.

Владимир Зеленский поздравил комментарий президента Соединенных Штатов по поводу важности сохранения дипломатического присутствия США в Украине и заверил в дальнейшей стабильной работе американского посольства в Киеве.

Глава Украинского государства поблагодарил за соответствующую помощь, оказываемую США, в частности в виде оборонного летального оружия. Владимир Зеленский выразил надежду на осуществление Соединенными Штатами дальнейших шагов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению оборонной способности нашего государства.

Президент Украины отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности нашего государства в нынешней ситуации. Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций.

Президенты Украины и США также обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников. Джозеф Байден приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня. Владимир Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в "нормандском формате" на уровне лидеров в ближайшем будущем.

"Это уже второй разговор лидеров Украины и США с начала года, демонстрирующий глубокое стратегическое сотрудничество между нашими странами и задающий хорошую динамику на 2022 год", — говорится на сайте президента.

Напомним, 2 января президент США Джо Байден провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Тогда во время переговоров глава США Байден ясно дал понять, что в случае вторжения в Украину Россия получит "решительный ответ" от США и их союзников и партнеров.

Вчера, 26 января, США направили России письменный ответ по "гарантиям безопасности".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что "гарантии безопасности" заключены в координации с Киевом.

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