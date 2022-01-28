Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор: что известно

Глава украинского государства поблагодарил за соответствующую помощь, оказываемую США, в частности в виде оборонительного летального оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.
Об этом сообщает сайт главы государства.
Глава Украинского государства выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Джозефу Байдену за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии.
Владимир Зеленский поздравил комментарий президента Соединенных Штатов по поводу важности сохранения дипломатического присутствия США в Украине и заверил в дальнейшей стабильной работе американского посольства в Киеве.
Глава Украинского государства поблагодарил за соответствующую помощь, оказываемую США, в частности в виде оборонного летального оружия. Владимир Зеленский выразил надежду на осуществление Соединенными Штатами дальнейших шагов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению оборонной способности нашего государства.
Президент Украины отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности нашего государства в нынешней ситуации. Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций.
Президенты Украины и США также обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников. Джозеф Байден приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня. Владимир Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в "нормандском формате" на уровне лидеров в ближайшем будущем.
"Это уже второй разговор лидеров Украины и США с начала года, демонстрирующий глубокое стратегическое сотрудничество между нашими странами и задающий хорошую динамику на 2022 год", — говорится на сайте президента.
Напомним, 2 января президент США Джо Байден провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Тогда во время переговоров глава США Байден ясно дал понять, что в случае вторжения в Украину Россия получит "решительный ответ" от США и их союзников и партнеров.
Вчера, 26 января, США направили России письменный ответ по "гарантиям безопасности".
Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что "гарантии безопасности" заключены в координации с Киевом.