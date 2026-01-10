Зеленский и Буданов спланировали работу Офиса президента: чем будут заниматься

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад новоназначенного руководителя Офиса президента Кирилла Буданова. Ключевыми темами встречи стали адаптация санкционной политики к реалиям военного времени и результаты международных встреч руководителя ОП.

Об этом глава государства сообщил в своем официальном обращении в Facebook.

Новые рычаги давления на РФ

Одним из центральных вопросов доклада стала санкционная политика. Президент подчеркнул, что Украина планирует не только сохранять существующее давление на агрессора, но и внедрять новые методы воздействия.

«Все направления давления на Россию и связанных с ней лиц должны сохраняться и адаптироваться к изменению реалий военного времени. Будем ужесточать санкционный инструментарий», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Дипломатический трек и внутренние задания

Руководитель ОП Кирилл Буданов проинформировал президента о результатах своих встреч в рамках дипломатического трека переговоров. Также по итогам встречи был определен ряд приоритетных задач и очерчен перечень вопросов, требующих немедленного решения внутри страны.

«Определили задачи в рамках внутренней политики, которые нуждаются в решении в первоочередном порядке», — резюмировал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 2 января назначил на должность руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, ранее возглавлявшего Главное управление разведки Минобороны Украины.