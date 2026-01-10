- Дата публикации
Зеленский и Буданов спланировали работу Офиса президента: чем будут заниматься
Владимир Зеленский на встрече с Кириллом Будановым обсудили ужесточение санкций и дипломатические переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад новоназначенного руководителя Офиса президента Кирилла Буданова. Ключевыми темами встречи стали адаптация санкционной политики к реалиям военного времени и результаты международных встреч руководителя ОП.
Об этом глава государства сообщил в своем официальном обращении в Facebook.
Новые рычаги давления на РФ
Одним из центральных вопросов доклада стала санкционная политика. Президент подчеркнул, что Украина планирует не только сохранять существующее давление на агрессора, но и внедрять новые методы воздействия.
«Все направления давления на Россию и связанных с ней лиц должны сохраняться и адаптироваться к изменению реалий военного времени. Будем ужесточать санкционный инструментарий», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Дипломатический трек и внутренние задания
Руководитель ОП Кирилл Буданов проинформировал президента о результатах своих встреч в рамках дипломатического трека переговоров. Также по итогам встречи был определен ряд приоритетных задач и очерчен перечень вопросов, требующих немедленного решения внутри страны.
«Определили задачи в рамках внутренней политики, которые нуждаются в решении в первоочередном порядке», — резюмировал президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 2 января назначил на должность руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, ранее возглавлявшего Главное управление разведки Минобороны Украины.