Зеленский и Дуда во второй раз за месяц провели переговоры: о чем говорили

В частности, президенты обсудили общие позиции по противодействию "Северному потоку-2".
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой.
Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
"Президенты констатировали, что происходит гибридная атака, должное реагирование на которую требует совместных усилий и взаимодействия", — говорится в сообщении.
Зеленский рассказал Дуде о ситуации на Донбассе. Он отметил важность сохранения санкций против России.
Главы государств обсудили общие позиции по противодействию "Северному потоку-2", назвав проект "опасной угрозой для всей Европы".
В завершение Зеленский поднял вопрос предоставления разрешений для украинских автомобильных грузовых перевозчиков.
Это уже второй разговор Владимира Зеленского и Анджея Дуды за этот месяц.
8 ноября они обсудили миграционный кризис, который спровоцировали действия Лукашенко, а также договорились обменяться визитами.
Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогала мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
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