Зеленский и "дух Украины" названы человеком года по версии TIME

Отмечается, что решение Зеленского остаться, несмотря на риски быть убитым, стало примером, ведь его подчиненным было труднее убежать.

Американский журнал Time назвал персоной 2022 президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины".

Об этом сообщает сайт издания.

В материале корреспондент издания Саймон Шустер пишет, что успех Зеленского как лидера военного времени зависел от того факта, что смелость "заразна". Она распространилась среди политического руководства Украины в первые дни вторжения России, когда все поняли, что президент остается.

"Зеленский был адаптивным, обученным, чтобы нервы не сдавали под давлением. Он умел читать толпу и реагировать на ее настроения и ожидания. Теперь его аудиторией стал весь мир. Он решил не подвести их", – говорится в статье.

Там также отмечается, что решение Зеленского остаться, несмотря на риски быть убитым, стало примером, ведь его подчиненным было сложнее убежать.

"Вместо того, чтобы спасать свою жизнь, многие украинцы хватали любое оружие, которое могли найти, и бросились защищать свои города от захватчиков, вооруженных танками и ударными вертолетами", – говорится в материале.

Фото: TIME

Напомним, 5 декабря стало известно, что Зеленский назван человеком в 2022 году также по версии британской газеты Financial Times. В издании указали, что украинский президент "заслужил место в истории своим чрезвычайным проявлением лидерства и силы духа".

Еще раньше, в сентябре, Зеленский возглавил список 50 самых влиятельных евреев мира в 2022 году по версии израильского издания The Jerusalem Post.

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