Зеленский и Эрдоган обсудили встречу в Стамбуле: видение сторон совпадает

Зеленский провел разговор с Эрдоганом. / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны согласовали основные детали предстоящей встречи в Турции, которая, как ожидается, может стать толчком к прекращению войны.

Об этом украинский лидер сообщил в понедельник, 12 мая.

"Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии. Все равно видим необходимость прекращения огня", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, Украина выступает за создание международного механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня, если таковой будет согласован.

"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой", - добавил президент.

Также Зеленский сообщил, что договорился с Эрдоганом о дальнейшей совместной работе по установлению мира.

Ранее Дональд Трамп заявил, что "имеет ощущение", что Россия согласится на 30-дневное перемирие.

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