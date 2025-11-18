- Дата публикации
Зеленский и Эрдоган завтра обсудят завершение войны — что известно
Зеленский встретится с Эрдоганом после разговора с Санчесом и «сигналов» от США.
Завтра, 19 ноября, президент Владимир Зеленский встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом Зеленский сказал на брифинге с главой правительства Испании Педросом Санчесом.
«Завтра у меня встреча с президентом Эрдоганом. Прежде всего, мы будем говорить с ним о максимальных возможностях, как сделать так, чтобы Украина получила справедливый мир. Думаю, это будет достаточно предметная беседа — может, долгая, может не очень длинная, посмотрим», — заявил он.
Зеленский заверил, что у него «хорошие отношения с президентом Турции».
«У нас есть какие-то позиции и сигналы от США — посмотрим завтра», — добавил глава государства.
Ранее Владимир Зеленский рассказывал, что среди приоритетов в Турции — приближение окончания войны, а также возобновление обменов и возвращение пленных.