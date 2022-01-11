Зеленский и Ермак обсудили дальнейшие шаги в рамках нормандского формата с советниками глав Франции и Германии

Зеленский и Ермак обсудили дальнейшие шаги в рамках нормандского формата с советниками глав Франции и Германии

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский принял советников глав Франции и Германии, которые прибыли для переговоров с Руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Дипломаты посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми во время видеоконференции 4 января этого года, и обсудили дальнейшие шаги в рамках нормандского формата.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Следует отметить, что в Украину прибыли советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плэтнер и дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн.

Как сообщается, во время встречи дипломатов состоялся широкий обмен мнениями по пути активизации совместной работы в рамках нормандского формата. В частности, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к серьезным шагам для достижения мира.

"Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран", — сказал глава государства.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта с Россией.

Он отметил необходимость соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, а также выполнения других решений Парижского саммита лидеров "Нормандской четверки".

"Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в Нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита "Нормандской четверки". Проведение очередного саммита в Нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования", – подчеркнул Андрей Ермак.

Следует отметить, что Украина передала немецкому и французскому советникам лидеров стран-участниц Нормандского формата подробную информацию по имплементации сторонами Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года.

Напомним, визит советников Шольца и Макрона в Украину Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак анонсировал 8 января. Тогда он поговорил также и с помощницей государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид относительно ситуации вокруг украинских границ и аспектов безопасности.

Читайте также: