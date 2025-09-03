Зеленский и европейские лидеры снова позвонят Трампу: о чем будут просить

Встреча Владимира Зеленского и европейских лидеров с Дональдом Трампом в Белом доме / © White House

Европейские лидеры завтра, 4 сентября, позвонят президенту США Дональду Трампу. В разговоре примет участие Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Sky News.

Несколько европейских лидеров, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский, позвонят по телефону Дональду Трампу завтра днем после саммита, чтобы обсудить гарантии безопасности.

Согласно записке, с которой ознакомилось агентство Reuters, посланной участникам, около 30 лидеров будут подвести итоги «прогресса переговоров по гарантиям безопасности для Украины». В записке добавляется, что гарантии безопасности являются «необходимым условием для любого будущего мирного соглашения».

Ожидается, что Зеленский прибудет в Париж сегодня вечером перед переговорами, поскольку он провел в Дании встречу с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

Ранее президент США Дональд Трамп якобы предложил привлечь китайских военных для участия в миротворческой миссии в Украине.