Зеленский и европейские лидеры снова позвонят Трампу: о чем будут просить
Макрон, Зеленский и некоторые другие европейские лидеры обсудят с Трампом гарантии для Украины.
Европейские лидеры завтра, 4 сентября, позвонят президенту США Дональду Трампу. В разговоре примет участие Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Sky News.
Несколько европейских лидеров, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский, позвонят по телефону Дональду Трампу завтра днем после саммита, чтобы обсудить гарантии безопасности.
Согласно записке, с которой ознакомилось агентство Reuters, посланной участникам, около 30 лидеров будут подвести итоги «прогресса переговоров по гарантиям безопасности для Украины». В записке добавляется, что гарантии безопасности являются «необходимым условием для любого будущего мирного соглашения».
Ожидается, что Зеленский прибудет в Париж сегодня вечером перед переговорами, поскольку он провел в Дании встречу с лидерами стран Северной Европы и Балтии.
Ранее президент США Дональд Трамп якобы предложил привлечь китайских военных для участия в миротворческой миссии в Украине.