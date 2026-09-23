Зеленский и фон дер Ляен поспорили из-за денег для Украины: чего теперь требует ЕС — Bloomberg

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен состоялся напряженный разговор о дальнейшей финансовой поддержке Украины.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

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Встреча прошла во вторник в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, представители ЕС дали понять Киеву, что для получения дополнительного бюджетного финансирования Украина должна продемонстрировать прогресс в реформах.

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Речь идет, в частности, о новом законодательстве для борьбы с теневой экономикой, увеличении налоговых поступлений и приближении украинских норм к законодательству ЕС.

После встречи фон дер Ляен заявила, что Евросоюз будет продолжать поддерживать оборонный сектор Украины, а дополнительная бюджетная помощь будет зависеть от продвижения реформ в Верховной Раде.

«В этом календарном году у нас еще есть 37 миллиардов евро», — отметила она.

Украине не хватает около 26 млрд евро

Киев обратился к партнерам с просьбой помочь закрыть непредвиденный дефицит бюджета примерно в 26 млрд евро. Также Украина просит ЕС ускорить предоставление кредита на 90 млрд. евро, который должен обеспечить финансирование до конца следующего года.

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По словам Зеленского, переговоры по деньгам продолжатся. Команды сторон должны снова встретиться через семь-десять дней.

Напряжение между Украиной и европейскими партнерами усиливается на фоне подготовки к следующей зиме. Киев обеспокоен нехваткой средств ПВО и нежеланием части союзников передавать необходимые перехватчики.

Украинская сторона также выразила недовольство решением ЕС снять санкции с двух российских олигархов в рамках договоренностей о продлении санкций.

Зеленский просит больше Patriot

В ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом Зеленский также затронул вопросы поставок ракет Patriot на зимний период и получения лицензий для их производства в Украине.

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Президент признал, что в мире существует дефицит таких ракет, поэтому Киев планирует обращаться не только в США, но и партнеров на Ближнем Востоке.

По словам Зеленского, представители Raytheon готовы предоставить Украине лицензии на производство собственных перехватчиков, однако соответствующие предприятия могут быть готовы к началу производства не ранее чем через год.

Напомним, Евросоюз перечислил Украине еще €3,3 млрд на закупку ракет и беспилотников, а следующим шагом должно стать расширение совместных оборонных проектов, в том числе в сфере противоракетной обороны.

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