Зеленский и генсек НАТО обсудили площадки для переговоров с Россией

Зеленский беседовал с Марком Рютте / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которого затронули вопросы необходимости давления на Россию, а также переговорных площадок с российской стороной по прекращению огня.

Об этом сообщил Зеленский 21 мая.

«Говорили об актуальной ситуации, совместных следующих шагах и необходимости давления на Россию. Поделился подробностями контактов с партнерами. Рассказал, какие форматы и площадки рассматриваем для продолжения переговоров с российской стороной о прекращении огня», — сказал президент.

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Лидеры также обсудили санкции, которые реально могут повлиять на Россию.

«Важно, чтобы все решения были скоординированы. Тогда санкции будут работать. Без давления на Москву справедливого мира не удастся достичь. Это все понимают», — добавил Зеленский.

Зеленский и Рютте также обсудили сотрудничество Украины и Североатлантического союза и подготовку следующих встреч.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что кремлевский глава Путин совершил ошибку, отправив мелких чиновников на переговоры с Украиной.

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