Зеленский и глава МВД определились с новым главой ГПСУ

Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Игорь Клименко и президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко, во время которого обсудили ситуацию с безопасностью в регионах и ликвидацию последствий российских ударов.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram.

«Совещание с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. Прежде всего министр доложил о ситуации с безопасностью в регионах на сегодня и ликвидации последствий российских ударов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, глава государства поблагодарил за то, что ГСЧС Украины работает четко и что воины-пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины успешно выполняют боевые задачи».

Во время совещания министр внутренних дел доложил об оперативной ситуации и мерах по восстановлению поврежденной инфраструктуры. Кроме того, обсуждали дальнейшее развитие Государственной пограничной службы Украины.

Президент и министр также определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ. Назначение, по словам Зеленского, состоится в ближайшее время.

«Вместе с Игорем Клименко мы определили кандидатуры для нового руководителя ГПСУ. Назначение состоится вскоре. Слава Украине!».

Напомним, ранее мы писали о том, что Сергей Дейнеко был назначен советником министра внутренних дел Украины. И в то же время военного дела не оставляет. Кроме того, стало известно, он перейдет на другую должность в структуре Министерства.