Зеленский и Гутерреш обсудили сохранение "зернового соглашения"

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обговорили сохранение Черноморской зерновой инициативы.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал лидера Украины.

"Государство-террорист поставило под угрозу жизнь 400 миллионов человек в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта. Наиболее критическая ситуация – в таких странах Африки и Азии, как Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Йемен. Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить", – отметил президент.

Зеленский и Гутерреш договорились сотрудничать с ответственными государствами по восстановлению продовольственной безопасности и поставки продовольствия путями в Черном море.

Ранее сообщалось, что президент прокомментировал выход России из "зернового соглашения" и напомнил, что Украина не подписывала прямой договор с РФ. Гуттереш считает, что Путин пытается обменять сохранение "зернового соглашения" на подключение подсанционного "Россельхозбанка" к платежной системе SWIFT.