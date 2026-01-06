Зеленский и «Коалиция желающих» собираются в Париже: что известно о новых переговорах

Зеленский, Стармер, Макрон и Мерц. / © Associated Press

Во вторник, 6 января, в Париже состоится встреча «Коалиции желающих». Чиновники из более чем 30 стран и президент Украины Владимир Зеленский будут снова обсуждать мирные предложения.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что во французскую столицу прибудут переговорщики президента США Дональда Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Европейские чиновники рассказали, что после встречи советников по нацбезопасности состоялась в минувшие выходные, а также переговоров военных планировщиков 5 января «восстановилось чувство срочности». Они надеются, что встреча в Париже позволит США, Украине и другим европейским странам «быть на одной волне».

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду представить «конкретные обязательства» по безопасности Украины после переговоров. Идея состоит в том, чтобы была ясность в составе и развертывании миротворческих сил в случае прекращения огня.

В то же время, военные планы пока не разглашаются. Известно, что, вероятно, основная часть войск прибудет из Франции и Великобритании, возглавляемых наземным и воздушным компонентом. Между тем, в Турция заявляют, что будут отвечать за безопасность транспортных путей в Черном море. Однако пока нет ясности относительно того, насколько близки потенциальные силы будут к линии столкновения.

Как сообщалось, в январе Зеленский планирует новую встречу с Трампом , в ходе которой лидеры будут обсуждать подробности мирного плана. В настоящее время переговоры с представителями генеральных штабов европейских стран, поддерживающих Украину, по гарантиям безопасности.

