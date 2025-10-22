- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1305
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский и лидеры Европы поддержали план Трампа по миру: Китай отреагировал
Лидеры Европы назвали отправную точку для переговоров.
Китай продолжает настаивать, что переговоры являются единственным способом урегулирования "конфликта" (так официально Пекин называет войну – Ред.) в Украине.
Об этом заявил спикер китайского МИД Го Цзякунь, комментируя совместное заявление лидеров Европы о поддержании плана президента США Дональда Трампа по миру в Украине, сообщает "Укринформ" .
“Позиция Китая в вопросе украинского кризиса последовательный и четкий”, - подчеркнул дипломат КНР.
По его словам, Пекин продолжает настаивать на переговорах как единственном способе урегулирования конфликта.
“Мы надеемся, что соответствующие стороны достигнут справедливого и крепкого мирного соглашения, которое будет обязательным и приемлемым для всех привлеченных сторон путем диалога и консультаций”, - заявил Го Цзякунь.
Напомним, Владимир Зеленский и лидеры Европы поддержали план президента США Дональда Трампа по поводу немедленного прекращения огня и того, что текущая линия столкновения должна быть отправной точкой переговоров.
Совместное заявление 21 октября подписали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, президент Евросовета Антониу Кошта, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Франции – Эммануэль Макрон, Финляндии – Александер Стубб, премьер-министры Великобритании Джордж Польша, Кир Стармер, Италии. Норвегии – Йонас Гар Стере, Дании – Мэтте Фредериксен.