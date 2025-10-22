Зеленский и лидеры Европы поддержали план Трампа по миру: Китай отреагировал

Китай. / © Associated Press

Китай продолжает настаивать, что переговоры являются единственным способом урегулирования "конфликта" (так официально Пекин называет войну – Ред.) в Украине.

Об этом заявил спикер китайского МИД Го Цзякунь, комментируя совместное заявление лидеров Европы о поддержании плана президента США Дональда Трампа по миру в Украине, сообщает "Укринформ" .

“Позиция Китая в вопросе украинского кризиса последовательный и четкий”, - подчеркнул дипломат КНР.

По его словам, Пекин продолжает настаивать на переговорах как единственном способе урегулирования конфликта.

“Мы надеемся, что соответствующие стороны достигнут справедливого и крепкого мирного соглашения, которое будет обязательным и приемлемым для всех привлеченных сторон путем диалога и консультаций”, - заявил Го Цзякунь.

Напомним, Владимир Зеленский и лидеры Европы поддержали план президента США Дональда Трампа по поводу немедленного прекращения огня и того, что текущая линия столкновения должна быть отправной точкой переговоров.

Совместное заявление 21 октября подписали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, президент Евросовета Антониу Кошта, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Франции – Эммануэль Макрон, Финляндии – Александер Стубб, премьер-министры Великобритании Джордж Польша, Кир Стармер, Италии. Норвегии – Йонас Гар Стере, Дании – Мэтте Фредериксен.

