Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут переговоры с Дональдом Трампом в преддверии его встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Разговор состоится в среду, 13 августа, и к нему присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Об этом пишет Bloomberg.

Об этом сообщил спикер канцлера Германии Стефан Корнелиус. По его словам, в переговорах примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также премьеры Италии, Польши и Финляндии.

Детали переговоров

Обсудят дальнейшие варианты давления на Россию, подготовку возможных мирных переговоров и вопросы территориальных претензий и безопасности.

Позиция Украины и Европы: Украина и ее союзники настаивают на прекращении огня и замораживании нынешней линии фронта на первом шаге к дальнейшим переговорам.

Требования России: Владимир Путин требует, чтобы Украина уступила всю территорию Донбасса и Крым, аннексированный в 2014 году. Только после этого он готов начать переговоры о долгосрочном соглашении.

Зеленский подчеркнул, что Украина не отдаст свои территории, а европейские лидеры подтвердили поддержку суверенитета Украины. В то же время европейские лидеры обеспокоены тем, что Трамп и Путин могут заключить соглашение, которое проигнорирует их ключевые требования.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что территориальный вопрос «должен быть на столе переговоров». Он предположил, что это может означать признание Украиной утраты контроля за частью территории, но без официального отказа от суверенитета.

Накануне Трамп угрожал санкциями против России, но пока воздерживался от прямых действий. Также сегодня министры иностранных дел ЕС проведут встречу, чтобы обсудить переговоры по войне.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, который состоится в пятницу, станет важным испытанием для российского диктатора.

Также Кремль пытается использовать предстоящий саммит на Аляске, чтобы разделить Соединенные Штаты и Европу, а не в целях содержательных мирных усилий. РФ не откажется от первоначальных целей, а любые мирные соглашения, скорее всего, будут нарушаться, чтобы обвинить Украину.