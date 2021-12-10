Зеленский и Макрон договорились о встрече в Брюсселе уже на следующей неделе

Зеленский и Макрон договорились о встрече в Брюсселе уже на следующей неделе

Лидеры государств обсудили также ситуацию с безопасностью в Украине и новые реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Французской Республики Эммануэль Макрон во время телефонного разговора договорились о встрече.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины.

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Следовательно, лидеры договорились продолжить обсуждение тем, о которых говорилось во время телефонного разговора, уже при встречи в Брюсселе 15 декабря этого года.

Кроме того, по телефону главы государств обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, разблокирование переговорного процесса в Нормандском формате и энергетическую безопасность Украины в контексте "Северного потока-2".

Владимир Зеленский выразил благодарность Франции за своевременную поддержку нашего государства во время недавнего обострения ситуации. Со своей стороны, Эммануэль Макрон отметил взвешенную позицию Украины на фоне военной эскалации со стороны России.

Эммануэль Макрон положительно оценил усилия Владимира Зеленского по внедрению важных реформ в Украине и подтвердил готовность французской стороны всячески способствовать этим усилиям.

Напомним, что накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, длившийся около полутора часов. Ключевым был вопрос безопасности в военной и энергетической сферах.

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