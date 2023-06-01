Зеленский и Макрон сделали совместное заявление: о чем идет речь

Президенты Украины и Франции подтвердили готовность разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов, когда это будет целесообразно для воздушных сил ВСУ.

Президенты Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмануэль Макрон встретились в Кишиневе на полях второго саммита Европейского политического сообщества и сделали совместное заявление.

Об этом говорится на сайте Офиса президента 1 июня.

Президенты Украины и Франции подтвердили свою договоренность, достигнутую во время двусторонней встречи в Париже 14 мая 2023 года помочь защитить население Украины от российских ударов путем поддержки Францией способностей противовоздушной обороны Украины.

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"Как было договорено на 12-й встрече в формате "Рамштайн" 25 мая 2023 года, мы подтвердили готовность разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов, когда это будет целесообразно для Воздушных сил Вооруженных Сил Украины", — говорится в заявлении.

С учетом параллельных консультаций с США и другими заинтересованными странами Зеленский и Макрон поручили министрам обороны Украины и Франции совместно работать с целью разработки официального решения по конкретным объемам и механизму подготовки пилотов и технического персонала на основе запроса украинской стороны, которое будет принято на следующей встрече в формате "Рамштайн" всеми странами – участниками инициативы по подготовке пилотов истребительной авиации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российского диктатора Владимира Путина нельзя будет отправить в суд Гааги, где его будут судить за военные преступления, если он окажется единственным лицом, с которым можно будет вести переговоры о прекращении войны в Украине.

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