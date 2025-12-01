Зеленский и Макрон в Париже несколько часов разговаривали о мире: детали

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи 1 декабря / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский провел многочасовые переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже. Главное внимание лидеры уделили переговорам ради окончания войны и гарантиям безопасности для Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Сети.

«Несколько часов говорили с Эмманюэлем. Очень много деталей успели оценить. Больше всего внимания — переговорам ради окончания войны, гарантиям безопасности», — говорится в заявлении украинского президента.

Он подчеркнул, что мир должен стать действительно надежным, и война должна закончиться как можно быстрее.

По словам Зеленского, сейчас многое зависит от активности каждого лидера. Он также анонсировал 1 декабря переговоры с лидерами других государств.

Напомним, 1 декабря Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Елисейский дворец в Париже, где его встретил Макрон. Согласно программе визита, после встречи тет-а-тет президент Украины должен был посетить производственные мощности французской авиакосмической компании Dassault Aviation.

Кроме того, по данным издания Axios, Зеленский в Париже должен был еще встретиться с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, чтобы тот отчитался о пятичасовой встрече с США.