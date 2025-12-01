- Дата публикации
Зеленский и Макрон в Париже несколько часов разговаривали о мире: детали
Переговоры Зеленского с Макроном 1 декабря касались окончания войны и гарантий безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский провел многочасовые переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже. Главное внимание лидеры уделили переговорам ради окончания войны и гарантиям безопасности для Украины.
Об этом Зеленский сообщил в Сети.
«Несколько часов говорили с Эмманюэлем. Очень много деталей успели оценить. Больше всего внимания — переговорам ради окончания войны, гарантиям безопасности», — говорится в заявлении украинского президента.
Он подчеркнул, что мир должен стать действительно надежным, и война должна закончиться как можно быстрее.
По словам Зеленского, сейчас многое зависит от активности каждого лидера. Он также анонсировал 1 декабря переговоры с лидерами других государств.
Напомним, 1 декабря Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Елисейский дворец в Париже, где его встретил Макрон. Согласно программе визита, после встречи тет-а-тет президент Украины должен был посетить производственные мощности французской авиакосмической компании Dassault Aviation.
Кроме того, по данным издания Axios, Зеленский в Париже должен был еще встретиться с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, чтобы тот отчитался о пятичасовой встрече с США.