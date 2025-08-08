Зеленский и Мелони обсудили дипломатические шаги к миру

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Италии Джорджей Мелони.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Говорил с главой правительства Италии Джорджей Мэлони. Хороший был разговор: у нас общий взгляд на то, как нужно двигаться к реальному и честному миру. Обменялись деталями наших последних контактов с другими лидерами. Для Украины важно, чтобы партнеры были проинформированы о ситуации. Мы все хотим определенного и безопасного будущего для Европы», — написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Мэлони четко поддерживает позицию о необходимости привлечения европейских лидеров к дипломатическим усилиям совместно с США.

«Эта война продолжается на Европейском континенте, Украина движется к членству в ЕС, Евросоюз примет участие в восстановлении нашей страны после окончания войны. Поэтому голос Европы обязательно должен быть учтен», — подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что стороны скоординировали совместные дальнейшие шаги, включая контакты с президентом США Дональдом Трампом.

«Договорились, что будем на связи», — добавил президент Украины.

Ранее сообщалось, что в Белом доме работают над организацией трехсторонней встречи между президентами США Дональдом Трампом, Украиной Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Путиным.

Мы ранее информировали, что после визита своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Путиным.