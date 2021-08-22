Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Зеленский и Меркель обсудили "Северный поток-2": Германия готова поддержать санкции

Дата публикации
Просмотры
436
Зеленский и Меркель обсудили "Северный поток-2": Германия готова поддержать санкции

Associated Press

Зеленский заявил, что это политический проект, который несет угрозу для всей Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сегодня провели переговоры. Они обсудили "Северный поток-2". Германия готова поддержать новые санкции.

Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает РБК-Украина.

"Важным вопросом была энергетическая безопасность - "Северный поток-2". Мы инициировали проведение консультации с Европарламентом и правительством Германии в ближайшее время", — заявил Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии.

Президент также заявил, что это политический проект, который несет угрозу для всей Европы.

По словам Меркель, Берлин "серьезно относится" к опасениям Украины по газопроводу. Она считает, что транзит газа через нашу страну должен продолжаться и после 2024 года. Германия будет приветствовать переговоры по данному вопросу и поддержит их.

Канцлер заявила о возможности поддержки санкций против "Северного потока-2". Германия их поддержит, если РФ начнет использовать газопровод в качестве оружия.

По ее словам, "Северный поток-2" — это не российско-германский проект, это европейско-российский проект.

"Заботу с украинской стороны мы серьезно воспринимаем и четко говорили о том, что в европейских рамках мы выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать газопровод для цели оружия", — заявила она.

Напомним:

Новости недели: "Северный поток-2" - как договоренности Байдена и Меркель повлияют на Украину

Новости недели: "Северный поток-2" - как договоренности Байдена и Меркель повлияют на Украину

Автор: Елена Вус

Следующая публикация