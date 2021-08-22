Зеленский и Меркель обсудили "Северный поток-2": Германия готова поддержать санкции

Зеленский заявил, что это политический проект, который несет угрозу для всей Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сегодня провели переговоры. Они обсудили "Северный поток-2". Германия готова поддержать новые санкции.

Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает РБК-Украина.

"Важным вопросом была энергетическая безопасность - "Северный поток-2". Мы инициировали проведение консультации с Европарламентом и правительством Германии в ближайшее время", — заявил Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии.

Президент также заявил, что это политический проект, который несет угрозу для всей Европы.

По словам Меркель, Берлин "серьезно относится" к опасениям Украины по газопроводу. Она считает, что транзит газа через нашу страну должен продолжаться и после 2024 года. Германия будет приветствовать переговоры по данному вопросу и поддержит их.

Канцлер заявила о возможности поддержки санкций против "Северного потока-2". Германия их поддержит, если РФ начнет использовать газопровод в качестве оружия.

По ее словам, "Северный поток-2" — это не российско-германский проект, это европейско-российский проект.

"Заботу с украинской стороны мы серьезно воспринимаем и четко говорили о том, что в европейских рамках мы выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать газопровод для цели оружия", — заявила она.

Напомним:

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал сроки завершения строительства "Северного потока-2" . По его словам, немецко-американская договоренность не повлияет на темпы и сроки завершения "Северного потока-2". Строительные работы — на финальном этапе, до полного их завершения остаются считанные недели.

. По его словам, не повлияет на темпы и сроки завершения "Северного потока-2". Строительные работы — на финальном этапе, до полного их завершения остаются считанные недели. Сейчас в Германии назначили ответственного за транзит газа через Украину. Этим назначением Германия выполняет свои обязательства по соглашению с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

Новости недели: "Северный поток-2" - как договоренности Байдена и Меркель повлияют на Украину

Автор: Елена Вус

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