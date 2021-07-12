Зеленский и Меркель сегодня поужинают вместе: какие темы затронут

Меркель ждет президента Украины на ужин.

Сегодня, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Это, очевидно, прощальная встреча канцлера. Осенью в Германии состоятся выборы, на которых Меркель после 16 лет правления больше не баллотируется.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Программа второго дня визита Владимира Зеленского в Берлине уже идет. Недавно завершилась встреча президента с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В резиденцию Бельвю Владимир Зеленский прибыл час назад. Оба встретились на крыльце, за руки не здоровались из-за коронавируса. Зато одели маски и поднялись по лестнице к входу. Общение с прессой после этой встречи не предусмотрено.

Сегодня украинский президент еще встретится с министром обороны Аннагрет Крамп-Карренбауэр. И основной пункт визита запланирован на вечер.

В 19:30 по Киеву президент Украины должен прибыть в ведомство канцлера. Меркель встретит Зеленского на крыльце, после этого запланирована беседа с глазу на глаз. Предварительно на разговор один на один Зеленского и Меркель отвели 20 минут.

После чего будет пресс-коференция и разговор продолжат за ужином. Ожидается, что будут говорить о газопроводе Северный поток-2, его Россия пытается достроить до выборов в Германии, которые состоятся осенью. Несмотря на критику из Украины, из Европы и даже внутри Германии правительство Ангелы Меркель прочно держится за проект.

Как пишет немецкая пресса, Украине могут предложить сотрудничество в разработке водородной энергетики или миллиардные компенсации. Поэтому интересно, что предложит Ангела Меркель Зеленскому, а еще Джо Байдену — в Вашингтон канцлер летит на этой неделе и Байден остается скептиком проекта, хотя и отменил санкции против проекта, чтобы не портить отношения с Германией.

Это, вероятно, последняя встреча канцлера Ангелы Меркель с президентом Украины, она руководила Германией 16 лет и на выборах осенью больше не баллотируется. Следующее немецкое правительство может быть критическим к проекту. Накануне Владимир Зеленский уже познакомился с возможным преемником Меркель на посту канцлера кандидатом от ХДС/ХСС Армином Лашетом.

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