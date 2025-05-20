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Зеленский и Мерц после разговора с Трампом провели переговоры: о чем договорились
После вчерашнего разговора с Трампом Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Мерцом.
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
Лидеры обсудили вчерашний разговор с президентом США Трампом, а также сегодняшние разговоры с европейскими лидерами.
«Максимально координируем все наши контакты и шаги. Очень важно сохранять единство между всеми партнерами и искать решения, которые могут закончить эту войну справедливым миром», — отметил Зеленский.
Также он рассказал, что обсудил с Мерцом восстановление Украины после завершения войны.
«Должны уже сейчас думать об этом и иметь четкий план, который поможет приблизить настоящий мир сейчас и поддержать потом. Будем работать вместе, чтобы все реализовать», — подытожил глава государства.
Ранее канцлер ФРГ Мерц рассказал о чем договорился с Трампом.
Напомним, вечером 19 мая завершились телефонные переговоры Путина и Трампа. Перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Впоследствии Зеленский рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.