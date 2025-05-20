Зеленский и Мерц после разговора с Трампом провели переговоры: о чем договорились

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Лидеры обсудили вчерашний разговор с президентом США Трампом, а также сегодняшние разговоры с европейскими лидерами.

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«Максимально координируем все наши контакты и шаги. Очень важно сохранять единство между всеми партнерами и искать решения, которые могут закончить эту войну справедливым миром», — отметил Зеленский.

Также он рассказал, что обсудил с Мерцом восстановление Украины после завершения войны.

«Должны уже сейчас думать об этом и иметь четкий план, который поможет приблизить настоящий мир сейчас и поддержать потом. Будем работать вместе, чтобы все реализовать», — подытожил глава государства.

Ранее канцлер ФРГ Мерц рассказал о чем договорился с Трампом.

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Напомним, вечером 19 мая завершились телефонные переговоры Путина и Трампа. Перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Впоследствии Зеленский рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.