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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский и Мерц после разговора с Трампом провели переговоры: о чем договорились

После вчерашнего разговора с Трампом Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Мерцом.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Лидеры обсудили вчерашний разговор с президентом США Трампом, а также сегодняшние разговоры с европейскими лидерами.

«Максимально координируем все наши контакты и шаги. Очень важно сохранять единство между всеми партнерами и искать решения, которые могут закончить эту войну справедливым миром», — отметил Зеленский.

Также он рассказал, что обсудил с Мерцом восстановление Украины после завершения войны.

«Должны уже сейчас думать об этом и иметь четкий план, который поможет приблизить настоящий мир сейчас и поддержать потом. Будем работать вместе, чтобы все реализовать», — подытожил глава государства.

Ранее канцлер ФРГ Мерц рассказал о чем договорился с Трампом.

Напомним, вечером 19 мая завершились телефонные переговоры Путина и Трампа. Перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Впоследствии Зеленский рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.

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