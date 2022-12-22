Зеленский и Пелоси провели короткий брифинг перед выступлением в Конгрессе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси накануне своего обращения в Конгресс.

Об этом сообщает издание CNN.

«Мы собрались сегодня, чтобы приветствовать смелого президента Зеленского, чтобы воздать честь — не только ему — но и мужественному, объединенному народу Украины за то, что они делают для защиты демократии», — сказала Пелоси журналистам из Капитолия США.

Пелоси отметила, что "весь Конгресс, демократы и республиканцы, Палата представителей и Сенат с нетерпением ждут услышать" президента Украины в среду вечером.

Зеленский также кратко обратился к журналистам, отметив, что он во второй раз в Капитолии США и последний раз был перед войной и российским вторжением в его страну.

Что я могу сказать? Другое, другое чувство, как другая история, как другая жизнь. Но все равно в этой жизни очень важен Конгресс Соединенных Штатов, это великий друг Украины, украинского народа, действительно свобода, свобода украинцев. И большое вам спасибо. Вы поддержали нас в финансовой сфере... Большое вам спасибо", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не видит смысла сейчас посылать какие-либо месседжи российскому диктатору Владимиру Путину после того, что он сделал в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден ответил, может ли передача систем ПВО Patriot привести к еще большей эскалации из РФ.

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