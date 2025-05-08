Зеленский и Путин соревнуются за Трамп: кто получит решающее слово в войне за мир

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Поскольку президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее завершить войну, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский соревнуются, кто из них станет объектом гнева американского лидера.

Об этом говорится в статье The New Yorker.

Трамп недавно призвал к 30-дневной «перемирной паузе» в качестве шага к завершению войны. Зеленский согласился. Путин в ответ предложил 3-дневное прекращение огня во время праздников — во избежание атак дронов и чтобы не потерять внимание президента США, а главное — не стать объектом его критики.

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«Путин балансирует на тонкой границе. Он не хочет уступок по Украине, но и стремится сохранить интерес США», — сказал Томас Грэм из Совета международных отношений.

Издание отмечает, что действительно соревнование за благосклонность Трампа создало своеобразное представление, в котором Зеленский и Путин пытаются переложить вину друг на друга.

«Обе стороны играют для одного зрителя», — сказал один из московских дипломатических источников.

Как изменилось отношение Трампа к Зеленскому и Путину?

Первоначально Путин требовал, чтобы США заставили Зеленского уйти в отставку — Россия якобы согласится только на переговоры с его преемником или переходной администрацией под эгидой ООН. На мгновение Трамп был не против — он даже назвал Зеленского «диктатором». Но впоследствии, в марте, президент США изменил тон и заявил, что очень зол на главу Кремля из-за этого требования. После этого позиция Москвы изменилась: спикер российского диктатора Дмитрий Песков назвал «легитимность» Зеленского второстепенным вопросом. Фактически Кремль признал, что готов вести дела с действующими властями в Киеве.

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Требования России для окончания войны и роль Трампа

Несмотря на это, Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров настаивают: любой мир должен учитывать «коренные причины» войны — расширение НАТО, оружие Запада, защиту русскоязычных. Глава российского МИД назвал это «военными угрозами на наших границах» и «правам человека» россиян в Украине — кодовые фразы для претензий на территорию соседнего государства.

В статье говорится, что Путин с самого начала видел войну как способ заставить Запад пересмотреть архитектуру безопасности Европы. Трамп, с его снисходительным отношением к российским претензиям («все началось, когда Украина захотела вступить в НАТО»), лишь усугубил эти надежды.

«Трамп — единственный лидер, понимающий, что нужно разбираться с причинами», — сказал Лавров.

Идея «коренных причин» — это способ заставить Вашингтон и Москву договориться о чем-то вроде «Ялты 2.0»: распределение сфер влияния, сотрудничество в Арктике, космосе и по Ирану. Трамп, кажется, не против. Он говорил о возвращении России в G8, обсуждал с Путиным энергетику, доллар и искусственный интеллект. Посланец президента США Стив Уиткофф назвал Путина «умным и не таким уж плохим парнем».

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Это стимулирует Путина продолжать игру.

«Если США уйдут, вся конструкция развалится. Поэтому Путин вынужден изменить подход — не в целях, а в отношении тактики», — говорит Татьяна Становая из Carnegie Russia Eurasia Center.

Если мирного соглашения не будет, но Россию не обвинят в срыве — США могут отказаться от поддержки Украины. Это было бы выгодно Путину, не верящему в европейскую самостоятельность. Война стоит России дорого — жизнь, техника, бюджет — но глава Кремля убежден, что история на его стороне.

Принципы, по которым действуют Путин и Зеленский

После недавней большой атаки на Киев Трамп написал в соцсети: «Владимир, стоп!». Но реального давления нет. Путин играет на время.

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«Чем дольше тянем — тем больше получим», — признают в Кремле, но в то же время боятся, что Трамп наконец-то устанет.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил санкции против стран, покупающих российскую нефть. Президент США заявил, что подпишет этот закон, если Россия не будет «вести себя хорошо». Но, как отмечает эксперт по вопросам российской экономической и монетарной политики в Центре Карнеги Россия Евразия Александра Прокопенко, российская экономика уже адаптировалась к потрясениям.

Зеленский действует по тому же принципу: не быть проблемой. В конце апреля на похоронах Папы Франциска он похоже убедил Трампа, что именно Путин затягивает переговоры. После этого президент США уже сомневался в намерениях российского президента прекратить войну.

Это резко контрастировало со встречей в Белом доме в феврале, когда Трамп кричал Зеленскому: «У тебя нет карт!», пригрозил остановить помощь и неделю блокировал ее.

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«Украине четко дали понять, что без США она не справится», — сказал европейский дипломат.

«Мы усвоили урок», — говорит директор Центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук.

Она вспомнила подписанное 30 апреля соглашение о полезных ископаемых, которое должно было быть заключено еще в феврале, но было отложено после конфликта с Трампом. Несмотря на отсутствие пунктов безопасности, это дипломатическая победа.

Главные противоречия по миру

Один из пунктов мирного плана Трампа — признание Крыма за Россией. Формально это невозможно, но США могут заявить об этом сами. Украина же, например, может прекратить удары по полуострову в рамках перемирия. По гарантиям безопасности — предположительно, Европа будет финансировать закупку оружия для Украины у США. В то же время, перспектива иностранного военного контингента в Украине остается призрачной без американского участия.

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В материале говорится, что Зеленский — гордый и упрямый, но зависимый от общественного мнения дома. Если война завершится не через обвинения, а через «демонстрацию миролюбия» — это может стать реальностью. Но, как говорит Гетьманчук: «Украина не может согласиться на план, где жертву наказывают за то, что она жертва».

В конце концов главное противоречие остается: Трамп хочет перемирия — потом переговоры. Россия — наоборот: переговоры обо всем, а уже тогда — прекращение войны.

Как подытожил европейский чиновник: «Путин просто не хочет того, чего хочет Трамп — мира».

Напомним, недавно Трамп заявил об «очень хороших шансах» завершить войну в Украине. Но в то же время он предположил, что Вашингтон может выйти из переговоров о мире.

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Позже вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что Россия требует слишьком много в переговорах об окончании войны против Украины. Он также заявил о раздражении и Москвой, и Киевом. По словам политика, сейчас США стремятся к тому, чтобы Россия и Украина провели прямые переговоры, и это должно стать следующим шагом для достижения мира.

В свою очередь, в ЕС дали обещание Украине в случае, если Трамп не убедит Путина заключить мир. Так, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС удвоит военную помощь Киеву.