Зеленский и Рютте в совместном заявлении поддержали создание трибунала в Гааге для российских преступников

Стороны призвали другие государства присоединиться к этим усилиям для обеспечения правосудия и предотвращения безнаказанности.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обнародовали совместное заявление по итогам состоявшейся 4 мая встречи.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стороны приветствовали обязательства 36 стран, которые присоединились к Основной группе по созданию специального трибунала по российским преступлениям в Украине.

"Мы призываем другие государства присоединиться к этим усилиям для обеспечения правосудия и предотвращения безнаказанности. Мы твердо верим, что Гаага как город мира и справедливости является местом для размещения специального трибунала", — заявили политики.

Кроме того, Зеленский и Рютте в совместном заявлении приветствовали создание Международного центра по преследованию за преступление агрессии (ICPA) при Евроюсте в Гааге и поблагодарили членов Совместной следственной группы, Европейской комиссии и Евроюста за работу в этом направлении. Они выразили мнение, что ICPA является первым шагом к справедливости за преступление агрессии, совершенное Россией.

Также стороны высоко оценили усилия Международного уголовного суда по расследованию военных преступлений российских войск.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что в Гааге должен быть создан специальный трибунал для суда над российским агрессором.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о необходимости его "физического устранения".

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