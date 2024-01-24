Зеленский и Шольц обсудили соглашение о безопасности, которое могут подписать уже "в ближайшей перспективе"

Президент Владимир Зеленский и Олаф Шольц обсудили соглашение о безопасности, которое страны могут подписать "в ближайшей перспективе".

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

"Спасибо за личные усилия во всесторонней долговременной поддержке Украины со стороны ФРГ, увеличении оборонной помощи нашему государству на текущий год до 8 млрд евро, а также недавнее решение о передаче Украине шести вертолетов Sea King Mk41", — написал Зеленский.

Лидеры Украины и Германии обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО, а также артиллерии и бронетехники.

Речь также шла о начале фактического переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. По словам президента, Германия играет немаловажную роль в этом вопросе.

Также обсудили вопросы обеспечения макрофинансовой помощи Украине со стороны Евросоюза. Кроме того, речь шла о подготовке соглашения между Украиной и ФРГ о гарантиях безопасности и мерах двустороннего политического диалога в ближайшей перспективе.

Соглашения о гарантиях безопасности для Украины

Первым соглашение о безопасности подписал премьер Великобритании Риши Сунак, который прибыл в Киев 12 января с военной помощью.

Также известно, что активизированы переговоры по аналогичному договору безопасности Украины с Канадой. А ее проект передан в Офис президента Владимира Зеленского.

Между тем, Украина начала переговоры с Румынией о гарантиях безопасности — с 9 государством, с которым их ведут.

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