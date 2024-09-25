Зеленский и Шольц провели переговоры в необычном формате

По словам представителя президента, из-за закрытого формата ничего публичного из этой встречи вынести нельзя.

Президент Владимир Зеленский в рамках своего визита в Соединенные Штаты 23 сентября встретился в Нью-Йорке с канцлером Германии Олафом Шольцом. Встреча проходила без переводчиков за закрытыми дверями.

Об этом рассказал спикер президента Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

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"Лидеры решили провести встречу в формате полного тет-а-тет, даже без переводчиков, абсолютно за закрытыми дверями", – сказал он.

По словам Никифорова, из-за закрытого формата ничего публичного из этой встречи вынести нельзя.

Ранее президент Зеленский в ООН рассказал, что приведет Украину к миру. Также он заявил, что Россия хочет атаковать три украинских АЭС.

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