Зеленский и Шольц провели переговоры в необычном формате

По словам представителя президента, из-за закрытого формата ничего публичного из этой встречи вынести нельзя.
Президент Владимир Зеленский в рамках своего визита в Соединенные Штаты 23 сентября встретился в Нью-Йорке с канцлером Германии Олафом Шольцом. Встреча проходила без переводчиков за закрытыми дверями.
Об этом рассказал спикер президента Сергей Никифоров в эфире телемарафона.
"Лидеры решили провести встречу в формате полного тет-а-тет, даже без переводчиков, абсолютно за закрытыми дверями", – сказал он.
По словам Никифорова, из-за закрытого формата ничего публичного из этой встречи вынести нельзя.
Ранее президент Зеленский в ООН рассказал, что приведет Украину к миру. Также он заявил, что Россия хочет атаковать три украинских АЭС.
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