Зеленский и Стармер провели телефонный разговор: что известно

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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После жестокой атаки России на Киев, в результате которой погиб 31 человек, в том числе пятеро детей, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Британский глава выразил соболезнования жертвам трагедии, назвав удар «жестоким и подлым». Украинский президент подчеркнул, что речь идет не просто об обстреле — это очередное военное преступление, направленное на уничтожение мирного населения. Именно поэтому в центре обсуждения лидеров стали меры, которые должны были остановить убийства, усилить оборону украинцев и заставить Россию завершить войну.

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Отдельно лидеры обсудили критическую потребность в увеличении производства дронов, особенно моделей-перехватчиков. Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается больше в таких системах как для фронта, так и для защиты мирного населения. По его словам, есть конкретные финансовые вызовы, однако в ходе переговоров стороны договорились найти общие решения.

«Обсудили необходимость увеличения производства дронов, особенно перехватчиков. Есть конкретная финансовая потребность и мы договорились найти решение», — отметил Зеленский в своем обращении.

Кроме того, важным блоком разговора стал вопрос о санкциях. Как подчеркнул президент Украины, Россия может делать вид, что санкции ей безразличны, но на самом деле она боится координационного давления. По словам Зеленского, ограничительные меры работают и будут только усиливаться.

«Санкции точно работают, и их будет только больше. Работаем со всеми над скоординированными ограничительными мерами», — подчеркнул президент.

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Не менее важной стала и тема дипломатии. Лидеры обсудили форматы мирных переговоров на уровне глав государств. В этом контексте Зеленский упомянул и о взаимодействии с американскими партнерами, в том числе с президентом Дональдом Трампом. По словам президента, речь идет о координации дальнейших шагов в рамках международного давления на Россию.

Также стороны согласовали позиции перед рядом международных мероприятий, запланированных в ближайшее время в Европе и США. По словам Зеленского, подготовка к ним уже идет, и Украина получит полную дипломатическую поддержку союзников.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встрече на самом высоком уровне в любой момент.