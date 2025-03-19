Зеленский просил Трампа об усилении ПВО Украины: что ответил президент США

Украина нуждается в дополнительных комплексах противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население и инфраструктуру от непрекращающихся российских атак. С этой просьбой президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора, состоявшегося в среду, 19 марта.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсети X.

"Я также сообщил о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов. Мы говорили о ситуации в Курской области, касались вопроса освобождения военнопленных, возвращения вывезенных российскими войсками украинских детей. Также мы обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможности ее усиления для защиты жизни", – написал президент.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, речь шла в частности и о ЗРК Patriot.

"Президент Зеленский попросил дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения Украины, в частности, ракетные системы Patriot. И президент Трамп согласился сотрудничать, чтобы найти имеющиеся запасы, в частности в Европе", – отметила Левитт.

Напомним, Зеленский рассказал подробности своего телефонного разговора с Трампом и отметил, что продолжительного мира можно достичь уже в этом году. Он сообщил, что президент США поделился подробностями своего разговора с Путиным.

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