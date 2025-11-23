Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

В Женеве в воскресенье, 23 ноября, начались кризисные переговоры между США, Украиной и Европой о «мирном плане» президента США Дональда Трампа, который вызвал тревогу из-за требований к Киеву о территориальных уступках и ограничениях армии. Американские чиновники заявили, что, несмотря на давление, окончательное решение о мирном соглашении будет принято только после личной встречи президентов США и Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников.

Встреча президентов как финальный аккорд

Американские чиновники, прибывшие на переговоры во главе со спецпосланником Стивом Виткоффом и госсекретарем Марко Рубио, заверили, что нынешнее предложение Белого дома не является «окончательным». Хотя Трамп требует от Зеленского одобрить план до четверга, официальные лица подчеркнули, что ни одно соглашение не будет считаться окончательным для обсуждения на самом высоком уровне.

«Ничего не будет согласовано, пока два президента не встретятся», — заявил один из американских чиновников, имея в виду Трампа и Зеленского.

Целью многодневных переговоров в Женеве является «выгладить финальные детали», чтобы разработать соглашение, которое будет выгодно Украине. В воскресенье состоялись переговоры в разных форматах, в частности, встреча украинской делегации во главе с Андреем Ермаком с советниками по национальной безопасности Франции, Британии и Германии.

Опасный момент и сомнения союзников

Reuters отмечает, что проект мирного плана появился в опасный момент для Украины. Россия медленно, но все же продвигается на фронте. Кроме того, Украина находится под постоянными ударами по энергетической инфраструктуре, а Зеленский лично под давлением из-за громкого коррупционного скандала.

Напомним, сам план, поддерживающий ключевые требования России и предлагающий лишь расплывчатые гарантии безопасности Украине, вызвал значительную обеспокоенность. Даже ближайшие союзники выразили сомнения в его происхождении.

«Прежде чем мы приступим к нашей работе, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Между тем, Европа также разработала свой проект «мирного плана» , основанный на предложении США, но с правками, которые прислали Киеву и администрации Трампа.

Еще до начала переговоров Зеленский предупредил, что Украина рискует потерять свое достоинство и свободу, или поддержку Вашингтона, из-за этого спорного документа.