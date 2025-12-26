Трамп и Зеленский / © ТСН.ua

Перед личной встречей в резиденции Мар-а-Лаго президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют согласовать позиции с европейскими партнерами.

Об этом сообщает Axios.

По информации источника, совместная телефонная конференция запланирована на субботу.

В нем примут участие Владимир Зеленский, Дональд Трамп, а также ключевые европейские лидеры.

«В ходе этого разговора все стороны будут ознакомлены с ситуацией по мирным переговорам», — сообщил чиновник журналистам.

Напомним, Зеленский заявлял, что надеется на встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом согласовать рамочные условия прекращения войны. Также он заявил, что в случае согласия России на прекращение огня минимум на 60 дней он готов вынести соответствующий мирный план на всеукраинский референдум.

Тем временем Зеленский уже провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Ключевой темой диалога стала координация усилий европейских партнеров и подготовка к предстоящим переговорам в Соединенных Штатах.

Также Зеленский пообщался с Рютте. Они также обсудили ключевые аспекты диалога с представителями Трампа.