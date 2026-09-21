Зеленский и Трамп проведут встречу: в СМИ назвали дату

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут встречу 22 сентября.

Об этом сообщает информационное агентство «РБК-Украина» со ссылкой на собственный информированный источник.

Реклама

По данным собеседника издания, точное время начала переговоров согласовывается, однако встреча должна состояться во второй половине дня или вечером по киевскому времени.

Реклама

Переговоры Украины с США — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились о личной встрече в Нью-Йорке, которая, по словам Зеленского, может многое изменить.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина ожидает, что встреча президента Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке может завершиться договоренностью об двух видах перемирия — энергетическом и морском.

Новости партнеров