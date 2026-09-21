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Политика
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Зеленский и Трамп проведут встречу: в СМИ назвали дату

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Нью-Йорке

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут встречу 22 сентября.

Об этом сообщает информационное агентство «РБК-Украина» со ссылкой на собственный информированный источник.

По данным собеседника издания, точное время начала переговоров согласовывается, однако встреча должна состояться во второй половине дня или вечером по киевскому времени.

Переговоры Украины с США — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились о личной встрече в Нью-Йорке, которая, по словам Зеленского, может многое изменить.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина ожидает, что встреча президента Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке может завершиться договоренностью об двух видах перемирия — энергетическом и морском.

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