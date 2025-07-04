Зеленский и Трамп провели телефонный разговор: известны первые подробности

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел важный разговор с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув благодарность за поддержку и обсудив стратегические направления сотрудничества. Содержание диалога сосредотачивалось на усилении противовоздушной обороны, совместном производстве дронов и взаимных инвестициях.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

«Мы в Украине благодарны за всю оказанную поддержку, которая позволяет нам беречь жизнь людей и нашу независимость… Нужно достойное соглашение для мира и Украина поддерживает американские предложения», — заявил Зеленский, поздравив американский народ с Днем независимости.

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В ходе разговора украинский президент отметил, что в повестке дня ситуация на фронте, в частности обстрелы из России:

«Говорили также о возможностях ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба».

Ключевым пунктом договоренностей стало активное привлечение оборонной промышленности:

Системы ПВО — Украина и США обсудили планы по укреплению противовоздушной защиты, особенно над критически важными объектами.

Производство дронов и технологий — стороны выразили готовность к прямым промышленным проектам в Украине, а также инвестициям в новые технологические решения.

Закупки и инвестиции — договорено о взаимных закупках вооружения и инвестиции, которые должны стать залогом длительного сотрудничества.

Президент также поблагодарил за хорошо осведомленность Трампа о ситуации в Украине и выразил надежду, что предстоящие встречи между командами двух стран еще углубят сотрудничество.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что хочет поговорить с Дональдом Трампом по поводу восстановления Штатами поддержки Украины.

Президент США Дональд Трамп накануне также разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский также прокомментировал этот разговор и отметил, что он не уверен, что у этих людей много общих идей, много общих тем, ведь они совершенно разные.

Он напомнил, что Украина сразу поддержала идею безусловной остановки огня, выдвигаемой президентом Трампом. Однако ее отверг Кремль.

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Зеленский отметил необходимость своей личной встречи с Путиным.