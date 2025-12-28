ТСН в социальных сетях

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор с лидерами Европы

Переговоры были посвящены конкретным шагам по прекращению войны.

Александер Стубб

Телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа с участием европейских лидеров завершились.

Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб.

По его словам, разговор длился более часа.

В ходе переговоров стороны сосредоточились на практических шагах, направленных на прекращение агрессии России против Украины.

«Мы обсудили конкретные действия по завершению войны. Все участники разговора разделяют стремление к справедливому и продолжительному миру», — подчеркнул Стубб.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас есть задатки к мирному соглашению, которое будет выгодно Украине.

Мы ранее информировали, что встречи с Зеленским Трампом снова будет говорить с Путиным об Украине.

