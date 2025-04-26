Зеленский и Трамп провели встречу в Базилике Святого Петра: появились первые фото

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа / © Офис президента Украины

Реклама

Во время церемонии прощания с Папой Римским в Ватикане в субботу, 26 апреля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Базилике Святого Петра.

По сообщению спикера президента Сергея Никифорова, встреча длилась около 15 минут.

Пресс-секретарь Зеленского отметил, что президенты договорились продолжить переговоры сегодня. Сейчас команды работают над организацией продолжения встречи.

Реклама

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа / © Офис президента Украины

На кадрах также присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера / © Офис президента Украины

Глава ОП Андрей Ермак также прокомментировал встречу президентов.

«Конструктивно», — написал Ермак.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа / © Telegram / Андрей Ермак

Напомним, ранее Белый дом назвал разговор «продуктивным».