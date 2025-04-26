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Зеленский и Трамп провели встречу в Базилике Святого Петра: появились первые фото
Президенты Украины и США встретились в Ватикане во время церемонии прощания с Папой.
Во время церемонии прощания с Папой Римским в Ватикане в субботу, 26 апреля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Базилике Святого Петра.
По сообщению спикера президента Сергея Никифорова, встреча длилась около 15 минут.
Пресс-секретарь Зеленского отметил, что президенты договорились продолжить переговоры сегодня. Сейчас команды работают над организацией продолжения встречи.
На кадрах также присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Глава ОП Андрей Ермак также прокомментировал встречу президентов.
«Конструктивно», — написал Ермак.
Напомним, ранее Белый дом назвал разговор «продуктивным».